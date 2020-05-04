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В Минздраве назвали правила пользования зонами отдыха после ослабления карантина

Киев • УНН

 • 13058 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Министерстве здравоохранения выдали временное распоряжение, в котором указаны требования пользования зонами отдыха, которые направлены на предотвращение осложнения эпидемической ситуации вследствие распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве назвали правила пользования зонами отдыха после ослабления карантина

Сообщается, что распоряжение касается работы парков, скверов, садов, оранжерей под открытым небом, музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон и открытых спортивных площадок.

"Администрация зон отдыха должна: разместить на территории зон и при входе в них правила и ограничения по их использованию, оценить места потенциального скопления посетителей (памятники, зоны отдыха и т.д.) и разместить рядом с ними дополнительную информацию о индивидуальных мерах профилактики и важности социального дистанцирования, обеспечить функционирование туалетов на территории зон, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе в них и их регулярную уборку и дезинфекцию. Не допускать проведения организованных мероприятий и событий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и развлекательных мероприятий и тому подобное. Не допускать функционирования отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено и ограничить доступ к ним", - говорится в распоряжении.

Указано, что посетители должны использовать меры профилактики и собираться в группах не более 3 человек. Они могут использовать рекреационные зоны для пробежек, а также заниматься спортом, если будут соблюдаться социальное дистанцирование и правила.

Напомним, в правительстве приняли решение о смягчении карантина, но продлили его до 22 мая.

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