В москве жены мобилизованных дошли до здания минобороны рф. Женщин окружили полицейские, начались задержания, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

По данным Astra, жены мобилизованных пришли к ведомству со спальниками - требовали возвращения с войны в Украине их мужей и планировали ночевать у здания. Акцию они приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который сегодня отмечается в россии.

Протестующих окружили полицейские, которые предлагают женщинам поговорить с приемной минобороны РФ.

На месте начались задержания - родственников мобилизованных силовики не трогали, но у сочувствующих им активистов начали забирать паспорта, а потом отводить.

Продолжается ли акция под стенами минобороны рф пока неизвестно.