В москве вспыхнул пожар после ночной атаки БПЛА
Киев • УНН
Сегодня ночью сообщалось, что в москве были слышны взрывы, из-за массовой атаки беспилотников. В результате есть повреждения.
В западной части столицы рф москвы на улице Мосфильмовской начался пожар после сообщений об атаке БПЛА. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Сегодня ночью сообщалось, что в москве были слышны взрывы, из-за массовой атаки беспилотников. В результате есть повреждения.
Позже сообщили, что якобы из-за возгорания электропроводки загорелся пожар. Движение в районе возгорания полностью перекрыто. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и много пожарных машин.
Дополнение
Об атаке беспилотников сегодня заявили также и в Тульской области. В частности, в Туле дрон врезался в жилой дом после того, как был сбит противовоздушной обороной.
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