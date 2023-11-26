В москве вспыхнул пожар после ночной атаки БПЛА

В западной части столицы рф москвы на улице Мосфильмовской начался пожар после сообщений об атаке БПЛА. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Сегодня ночью сообщалось, что в москве были слышны взрывы, из-за массовой атаки беспилотников. В результате есть повреждения.

Позже сообщили, что якобы из-за возгорания электропроводки загорелся пожар. Движение в районе возгорания полностью перекрыто. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и много пожарных машин.

Дополнение

Об атаке беспилотников сегодня заявили также и в Тульской области. В частности, в Туле дрон врезался в жилой дом после того, как был сбит противовоздушной обороной.

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