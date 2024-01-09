В monobank произошел сбой - Гороховский
Киев • УНН
Сооснователь monobank Олег Гороховский объявил о сбое в работе мобильного банка
В работе мобильного банка monobank произошел сбой, сообщил во вторник сооснователь monobank Олег Гороховский, пишет УНН.
Сломались немножко. Чиним. Извините
Напомним,
12 декабря Гороховский сообщал, что мобильный банк monobank подвергся массированной DDoS-атаке, ее отбили.
В monobank произошел сбой - Гороховский
Сооснователь monobank Олег Гороховский объявил о сбое в работе мобильного банка.
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