В monobank произошел сбой - Гороховский

Оккупанты за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Запорожской области: поступило более 70 сообщений о разрушениях

Российские войска совершили 54 атаки на Запорожскую область, включая ракетные удары и с БПЛА, что привело к 77 разрушениям.