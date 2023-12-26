В момент удара по вражескому "новочеркасску" на борту предположительно находились офицеры - росСМИ

Во время уничтожения украинскими войсками десантного российского корабля "Новочеркасск" в районе Феодосии, на борту предположительно находились российские офицеры. Об этом сообщили росСМИ, передает УНН.

Детали

По данным росСМИ, экипаж "Новочеркасска" составляет 98 человек. На корабле могли находиться по меньшей мере два офицера. В частности Евгений Ивашев, один из старших офицеров судна. О его пребывании на борту сообщила его жена и отметила, что состояние захватчика "относительно нормальное".

Также российские журналисты связались с женой командира судна Николая Степаненко. Женщина заявила, что подозревает, что ее муж находился на "Новочеркасске" во время удара ВСУ.

Сам степаненко утверждает, что в результате уничтожения корабля никто не пострадал.

Напомним.

Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.

В результате атаки был уничтожен личный состав врага, а также повреждена портовая инфраструктура и, возможно, суда обеспечения.

Украина уничтожила 20% Черноморского флота рф: в Минобороны Британии отреагировали на атаку ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск"