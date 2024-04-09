В Молдове просят Конституционный суд разрешить референдум по вступлению страны в ЕС

Во вторник, 9 апреля, правящая партия Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) обратилась в Конституционный суд, чтобы получить одобрение на проведение конституционного референдума по вступлению Молдовы в ЕС. Об этом заявила глава парламентской юридической комиссии Вероника Рошка, передает Newsmaker, пишет УНН.

Детали

По ее словам, что PAS просит Конституционный суд инициировать республиканский референдум по пересмотру конституции, чтобы внести в нее положения о евроинтеграции.

Конституционный суд должен дать свое заключение на это предложение... Затем мы должны подать в парламент законопроект, устанавливающий дату конституционного референдума, и вопрос, на который должны ответить граждане во время референдума: "Поддерживаете ли вы присоединение Молдовы к ЕС? - резюмировала глава парламентской юридической комиссии.

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Дополнение

Ранее в парламенте Молдовы 8 апреля прошли консультации по внесению в конституцию страны положения о том, что интеграция в ЕС является стратегической целью.

В частности, депутаты предлагают дополнить документ такими предложениями: "подтверждая европейскую идентичность народа Молдовы, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Молдовы".

После присоединения к этим договорам положения правовых актов ЕС будут иметь приоритет над положениями национальных законов, которые не соответствуют им.

Напомним

Инициатива провести референдум поступила от президента Майи Санду. Она считает, что всеобщий опрос можно будет провести осенью 2024 года.