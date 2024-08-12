В Миргороде в Полтавской области сообщили о звуке взрыва
Киев • УНН
В городе Миргород Полтавской области был слышен звук взрыва. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, но подробности инцидента пока не известны.
В городе Миргород Полтавской области сообщили о слышном звуке взрыва, пишет УНН.
Детали
"В Миргороде на Полтавщине был слышен звук взрыва", - сообщило "Суспільне".
Перед этим в ВС ВСУ сообщали о скоростной цели в Полтавской области.
В области – воздушная тревога.
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