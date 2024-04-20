В минобороны россии заявили о сбитии и перехвате за ночь 50 дронов

В минобороны россии утверждают, что в течение минувшей ночи было уничтожено и перехвачено 50 БпЛА, передает УНН.

В минобороны россии утверждают, что средствами ПВО якобы были уничтожены и перехвачены 50 украинских БПЛА из которых:

26 - над территорией Белгородской области; десять - над территорией Брянской области;

8 - над территорией курской области;



2 над тульской областью и по одному - над территориями смоленской, рязанской, калужской и московской областей.



Губернатор смоленской области Василий Анохин заявил, что сегодня около 2-х часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса.

В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Сейчас на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения о пострадавших уточняются - написал он.

Губернатор калужской области Владислав Шапша утверждает, что сегодня ночью в малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительно повреждена энергетическая инфраструктура.

Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения - добавил Шапша.

Дополнение

В Брянской области во время падения дрона вспыхнул объект энергетической инфраструктуры.