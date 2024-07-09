По данным минобороны рф, российская ПВО в ночь на 9 июля якобы сбила 38 БПЛА, из них 21 - над ростовской областью, 7 - над курской, 5 - над астраханской, 3 - над белгородской и еще 2 - над воронежской. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.

Детали

Как заявляют в оборонном ведомстве россиян, дежурными средствами ПВО якобы уничтожено и перехвачено три БПЛА над территорией белгородской области, семь БПЛА над территорией курской области, два БПЛА над территорией аоронежской области, 21 БПЛА над территорией ростовской области и пять БПЛА над территорией астраханской области.

Дополнение

Ночью дроны атаковали нефтебазу в волгоградской области россии, там возникли возгорания на подстанции.

Кроме того, в ростовской области раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона, после чего вспыхнул пожар на электроподстанции.