В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

В россии заявили, что ночью БпЛА самолетного типа пытались атаковать объекты на территории рф. В минобороны россии сообщили о якобы сбитии 9 дронов над территориями калужской и московской областей, сообщает УНН.

Очередными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями калужской и московской областей - говорится в сообщении минобороны рф в Telegram.

Мэр москвы сергей собянин в Telegram также написал, что российская ПВО в ночь на четверг, 14 декабря, "отразила атаку" беспилотника.

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