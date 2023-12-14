В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  41286 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  122469 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
  •  139409 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
  •  129534 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
  •  122156 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
  •  119255 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
  •  120193 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
  •  122919 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
  •  114307 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
12 декабря  •  137632 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
12 декабря  •  134437 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
12 декабря  •  124170 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
12 декабря  •  143450 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
12 декабря  •  171831 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
12 декабря  •  132475 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

  •  140811 просмотра
россияне используют украинских военнопленных как "живой щит" во время наступления

россияне используют украинских военнопленных как "живой щит" во время наступления

  •  86534 просмотра
Работу Конгресса США продлили еще на неделю - нардеп Устинова

Работу Конгресса США продлили еще на неделю - нардеп Устинова

  •  85034 просмотра
Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

  •  83076 просмотра
Группа вражеских дронов движется в направлении Одессы - Воздушные силы

Группа вражеских дронов движется в направлении Одессы - Воздушные силы

  •  81639 просмотра
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

  •  58251 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-minoboroni-rf-zayavili-o-sbitii-devyati-dronov-nochyu

В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 06:40  •  11838 просмотра

Read in English

министерство обороны россии утверждает, что в течение ночи сбило девять беспилотников в калужской и московской областях.

В россии заявили, что ночью БпЛА самолетного типа  пытались атаковать объекты на территории рф. В минобороны россии сообщили о якобы сбитии 9 дронов над территориями калужской и московской областей, сообщает УНН

Очередными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями калужской и московской областей

- говорится в сообщении минобороны рф в Telegram.

Мэр москвы сергей собянин в Telegram также написал, что российская ПВО в ночь на четверг, 14 декабря, "отразила атаку" беспилотника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Воздушные Силы за ночь уничтожили 41 "шахед"

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
В міноборони рф заявили про "збиття" девʼяти дронів вночі
The Russian Ministry of Defense announced the "downing" of nine drones at night
Новости по теме

В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

министерство обороны россии утверждает, что в течение ночи сбило девять беспилотников в калужской и московской областях.

Война •   •  11838 просмотра
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Движение грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлено на пункте пропуска "Ужгород". Ранее движение было заблокировано словацкими перевозчиками 11 декабря.

Общество •   •  11118 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

По Херсонской области россияне выпустили 536 снарядов: попали по критической инфраструктуре, есть жертва

За сутки российские войска 114 раз атаковали Херсонскую область, в результате обстрелов один человек погиб и один получил ранения; объектами обстрелов стали объект критической инфраструктуры и жилые районы.

Война •   •  12355 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 536 снарядов: попали по критической инфраструктуре, есть жертва

Ночью рф атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, есть пострадавшие - Кипер

Российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников, что привело к ранению 11 человек, в том числе 3 детей, и повреждению 11 зданий. Противовоздушная оборона сбила беспилотники

Война •   •  10868 просмотра
Ночью рф атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, есть пострадавшие - Кипер

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Месячный зарплатный фонд агентства, которое также называют "Государственный оператор тыла", составляет 8 млн 87 тысяч гривен. Количество штатных работников - 145 человек.

Экономика •   •  41286 просмотра
Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Еще плюс 1300: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

По данным Генерального штаба Украины, с начала вторжения в Украину российские войска понесли около 342 800 потерь личного состава и потеряли 5 692 танка и другую военную технику.

Война •   •  10017 просмотра
Еще плюс 1300: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Сегодня стартует исторический саммит ЕС: согласятся ли европейские лидеры начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Двухдневный саммит Евросоюза, который начинается сегодня, сосредоточится на вопросе, начинать ли переговоры о вступлении Украины в ЕС. Зеленский заявил, что положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций.

Политика •   •  14957 просмотра
Сегодня стартует исторический саммит ЕС: согласятся ли европейские лидеры начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Воздушные Силы за ночь уничтожили 41 "шахед"

В ночь на 14 декабря украинские Воздушные Силы сбили 41 из 42 российских ударных беспилотников "шахед", которые волнами запускались из Крыма и рф.

Война •   •  17455 просмотра
Воздушные Силы за ночь уничтожили 41 "шахед"

В течение суток произошло 120 боевых столкновений: ситуация на фронте

Украинские войска отразили более 120 вражеских атак в разных регионах. Силы обороны нанесли успешные удары по позициям противника и районам его снабжения.

Война •   •  17627 просмотра
В течение суток произошло 120 боевых столкновений: ситуация на фронте

рф этой ночью запустила по югу Украины по меньшей мере 39 "шахедов"

россия применила не менее 39 ударных беспилотников против юга Украины, целью была, в частности, припортовая инфраструктура.

Война •   •  17056 просмотра
рф этой ночью запустила по югу Украины по меньшей мере 39 "шахедов"