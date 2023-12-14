В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью
Киев • УНН
министерство обороны россии утверждает, что в течение ночи сбило девять беспилотников в калужской и московской областях.
В россии заявили, что ночью БпЛА самолетного типа пытались атаковать объекты на территории рф. В минобороны россии сообщили о якобы сбитии 9 дронов над территориями калужской и московской областей, сообщает УНН.
Очередными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями калужской и московской областей
Мэр москвы сергей собянин в Telegram также написал, что российская ПВО в ночь на четверг, 14 декабря, "отразила атаку" беспилотника.
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В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью
министерство обороны россии утверждает, что в течение ночи сбило девять беспилотников в калужской и московской областях.
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