В минобороны рф заявили о наращивании производства вооружения
Киев • УНН
По словам министра обороны рф сергея шойгу, российские оборонные компании сейчас работают 24/7 над увеличением производства вооружений для террора в Украине.
В россии в несколько раз нарастили производство оружия для террора в Украине. Многие предприятия оборонно-промышленного комплекса рф перешли на круглосуточный режим работы. Об этом заявил министр обороны рф сергей шойгу, сообщает российское ведомство, пишет УНН.
Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне "специальной военной операции", предприятия ОПК в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы
Он также добавил, что работники российского ОПК будто бы "бросили вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу"
Кроме того, шойгу привиделось, что армия рф "постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях".
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили планирование следующего года, в частности существенный рост внутреннего оборонного производства, отдельное внимание уделили производству дронов.
В минобороны рф заявили о наращивании производства вооружения
По словам министра обороны рф сергея шойгу, российские оборонные компании сейчас работают 24/7 над увеличением производства вооружений для террора в Украине.
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