В минобороны рф заявили о наращивании производства вооружения

В россии в несколько раз нарастили производство оружия для террора в Украине. Многие предприятия оборонно-промышленного комплекса рф перешли на круглосуточный режим работы. Об этом заявил министр обороны рф сергей шойгу, сообщает российское ведомство, пишет УНН.

Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне "специальной военной операции", предприятия ОПК в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы - заявил шойгу.

Он также добавил, что работники российского ОПК будто бы "бросили вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу"

Кроме того, шойгу привиделось, что армия рф "постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили планирование следующего года, в частности существенный рост внутреннего оборонного производства, отдельное внимание уделили производству дронов.

