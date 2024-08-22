В Минэкономики предложили четыре направления для адаптации ветеранов

Минэкономики предлагает ветеранам четыре ключевых компонента для быстрой адаптации к гражданской жизни: жилье, гранты, профессиональное образование и трудоустройство. Об этом заявил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный во время VII Международного ветеранского форума, передает корреспондент УНН.

«В Минэкономики есть 4 компонента, которые может использовать ветеран, для того, чтобы быстро вернуться к гражданской жизни, это: жилье, гранты, профессиональное образование и трудоустройство», - говорит Безкаравайный.

Он говорит, что ветеран может воспользоваться программой еРобота и «Собственное дело», для того, чтобы иметь возможность обеспечивать себя и семью.

«Возможностей много, а государственная политика в отношении ветеранов реально становится приоритетной, а не просто приоритетной», - говорит заместитель министра экономики.

Напомним

По состоянию на конец мая этого года в Государственный реестр ветеранов внесены данные о 1,2 миллиона человек. По разным оценкам, и в зависимости от того, когда завершится российско-украинская война, количество этих людей может достичь 4-6 миллионов. И большинство из них, разумеется, это будут люди, которые прошли ад боевых действий. Также количество лиц с инвалидностью в Украине за время полномасштабного российского вторжения выросло на 300 тысяч.