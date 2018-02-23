В Минагро не смогли пояснить, зачем выводят активы из-под управления ГПЗКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В МинАПК не смогли назвать причину, по которой идет процесс отчуждения имущества у Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, передает УНН.
В ответ на информационный запрос редакции, в Минагрополитики не пояснили, почему активы ГПЗКУ по суду выводят из статутного капитала корпорации. Также в ведомстве не пояснили, как этот процесс может сказаться на выполнении Украиной обязательств перед китайскими партнерами, которые кредитую ГПЗКУ.
“Согласно Протоколу Кабинета министров Украины от 10/01/208 планируется провести совещание под председательством Первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономического развития и торговли Украины Кубива С.И. при участии Генеральной прокуратуры Украины по вопросу касательно правового статуса имущества ПАО ГПЗКУ и наличия ряда исков прокуратур областей касательно смены формы собственности имущества ПАО ГПЗКУ, внесенного в уставной капитал общества”, — сообщили в Минагро.
Как сообщал УНН, органы прокуратуры по разным регионам Украины от лица Минагро подают иски против ГПЗКУ, в которых требуют отмены права собственности корпорации на элеваторы, хлебные базы, комбинаты хлебопродуктов и комбикормов.
Состоянием на сегодня, как минимум 19 таких активов уже не принадлежат ГПЗКУ.
Фактически это означает уничтожение зернового гиганта, что не может не сказаться на его способности выполнять кредитные обязательства перед КНР. Речь о кредите в полтора миллиарда долларов под госгарантии, который ГПЗКУ получила от Экспортно-импортного банка Китая в 2012 году.
Сегодня, китайская сторона уже заблокировала денежные средства на счетах корпорации. Случилось это в конце прошлого года. Причину такого шага кредиторов в СМИ поясняют отсутствием взаимопонимания с украинскими чиновниками, которые не только не выполняли условия кредита, но и инициировали отчуждение имущества ГПЗКУ.
По информации источников УНН, в самом министерстве аграрной политики, действующий в.и.о министра Максим Мартынюк прекрасно осведомлен о происходящем и, "возможно, даже имеет личную в этом заинтересованность".