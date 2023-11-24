В МИД Украины сообщили, что через несколько дней будет загружено зерном судно для Нигерии

Украина готовится отправить в Нигерию 25 тысяч тонн зерна. Об этом в соцсети Х сообщили Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Цитата В сотрудничестве с ООН и WFP (Всемирная продовольственная программа) через несколько дней начнется загрузка судна с 25 тысячами тонн зерна в Нигерию в рамках инициативы #GrainFromUkraine - сообщили в МИД.

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Также уточняется, что Украина сосредоточена на расширении списка стран-реципиентов и активно рассматривает возможность поставки 12,5 тысяч тонн зерна в Сомали.

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