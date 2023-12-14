В МИД Румынии вызвали посла рф, из-за падения российского дрона-камикадзе на своей территории
Киев • УНН
Румыния также настойчиво требует прекращения неоднократных нападений на украинское население и гражданскую инфраструктуру,
Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла рф в Бухаресте валерия кузьмина после падения российского беспилотника на территории страны. Об этом говорится в заявлении МИД Румынии, передает УНН.
Детали
В дипломатическом ведомстве отмечают, что этот случай стал новым нарушением воздушного пространства Румынии, что противоречит международному праву.
МИД выражает решительный протест в связи с инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, который использовался в атаке на украинскую портовую инфраструктуру в ночь с 13 на 14 декабря, в безлюдном периметре, расположенном примерно в 4 км выше по течению от города Гринду
Румыния также настойчиво требует прекращения неоднократных нападений на украинское население и гражданскую инфраструктуру, а также безответственной эскалации российской федерацией ситуации безопасности, в том числе на границе между Румынией и Украиной.
МИД проинформировало и проводит консультации с союзниками по НАТО относительно событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент. Кроме того, Министерство иностранных дел вызовет главу дипломатической миссии российской федерации
Дополнение
Также в МИД Румынии в очередной раз заявили о решительном осуждении этих атак против гражданских объектов, которые нарушают нормы международного гуманитарного права и квалифицируются как военные преступления.
Напомним
Во время ночной атаки россиян на Украину, один из "шахедов" упал на территорию Румынии. Министерство обороны Румынии сообщило о воронке в 1,5 метра в дельте Дуная возле румынского села Гринд, в 6,5 километрах от украинской границы.
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В МИД Румынии вызвали посла рф, из-за падения российского дрона-камикадзе на своей территории
Румыния также настойчиво требует прекращения неоднократных нападений на украинское население и гражданскую инфраструктуру,.
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