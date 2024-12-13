В МИД обсудили программы поддержки беженцев в 2025 году
Киев • УНН
Заместитель министра МИД Марьяна Беца провела встречу с представительницей УВКБ ООН в Украине. Стороны обсудили поддержку образовательных центров за рубежом и помощь пострадавшим от войны в прифронтовых областях.
12 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца провела встречу с представительницей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Украине Каролиной Линдхольм Биллинг. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам поддержки украинских образовательных центров за рубежом. В частности, заместитель министра подчеркнула важность обеспечения доступа к качественному образованию на украинском языке для сохранения национальной идентичности и призвала к поддержке деятельности таких образовательных центров.
Марьяна Беца выразила благодарность за поддержку и помощь, оказываемую УВКБ в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.
Мероприятия УВКБ в 2025 году, в частности вклад учреждения в реализацию Плана гуманитарных потребностей и реагирования для Украины и Регионального плана УВКБ, направленные на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, будут играть важную роль в устойчивой поддержке украинского народа
УВКБ подтвердило свою готовность продолжать поддержку Украины путем оказания необходимой помощи тем, кто пострадал от войны, с особым акцентом на усиленной помощи населению прифронтовых областей Украины.
Кроме того, стороны обсудили совместные проекты МИД и УВКБ, направленные на укрепление технических возможностей консульской службы Украины и взаимодействия межгосударственными дипломатическими учреждениями и представительствами УВКБ в ряде стран для улучшения условий для украинских граждан, которые вынужденно покинули дома из-за российской агрессии.