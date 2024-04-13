В МИД Нидерландов заявили о временном закрыли посольство в Иране

Министерство иностранных дел Нидерландов объявило о временном закрытии посольства в Тегеране (Иран) и консульства в Эрбиле (Ирак). В воскресенье они останутся закрытыми в качестве меры предосторожности, передает УНН со ссылкой на NL Times.

Детали

Министерство иностранных дел Нидерландов посоветовало гражданам и жителям Нидерландов отложить все важные и второстепенные поездки в Израиль и автономный регион Курдистан в Ираке. Текущее предупреждение о поездках Code Orange в обоих регионах указывает на то, что важные поездки возможны, но министерство решило активно препятствовать любым поездкам в регион из-за эскалации напряженности между Ираном и Израилем. Посольство страны в Тегеране (Иран) и консульство в Эрбиле (Ирак) временно закрыты для посещения.

Министерство предупредило о повышенном риске ракетных обстрелов Израиля и Ирака и террористических атак в обеих странах в качестве возмездия Израилю за авиаудар по иранскому посольству в Сирии. В результате нападения погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции.

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