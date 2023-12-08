В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
Киев • УНН
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
Один из аргументов для непризнания западными лидерами результатов предстоящих выборов в россии, где высок шанс "победы" владимира путина, является оккупация украинских территорий. Такое мнение высказала журналисту УНН первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Мне кажется, что российская федерация дискредитировала себя, как страна, которая может быть партнером, как страна, которая имеет любые демократические процессы. При том, что они пытаются имитировать эти демократические процессы. россия "оттяпала" у страны часть ее суверенной территории, на которой она проводит выборы. Смотри Крым, смотри Донецкая и Луганская области и все другие новооккупированные территории. Поэтому, соответственно, выборы не могут быть легитимными, поскольку они включают выборы на оккупированных территориях
Замглавы МИД отметила, что, по ее мнению, это - главный аргумент.
"Я уже не говорю о моральном аспекте того, что страна, которая является постоянным членом Совбеза ООН, грубо нападает на страну-соседа и продолжает быть страной, которую до сих пор принимают на других международных площадках. Это вопрос ко всему человечеству и к партнерам", - указала Джапарова.
Она отметила, что Президент Владимир Зеленский прав в том, что западный мир должен сам понять необходимость непризнания выборов в россии, где высокий процент "победы" путина.
"Очевидно, он (Зеленский - ред.) опирается на чувство этики, которая у нас, к сожалению, на сегодня под большим вопросом, и мы имели такую ситуацию перед Второй мировой войной, когда у нас некоторые европейские лидеры мощнейших стран продолжали пожимать руку Гитлеру, подписывая с ним соглашение... Но мир перешел в фазу Второй мировой войны", - рассказала Джапарова.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявлял, что после президентских выборов в россии, где высокий процент "победы" владимира путина, игра будет на стороне западных лидеров - признать результаты выборов в рф, или нет. Но нелегитимность президента путина может быть переломным моментом.
Выборы президента рф впервые будут многодневными, они состоятся с 15 по 17 марта.
8 декабря путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента рф в 2024 году.
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
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