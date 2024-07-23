Министр иностранных дел Ван И и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут, в частности переговоры по развитию китайско-украинского сотрудничества. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время пресс-конференции, передает УНН.

Во время визита министра иностранных дел Украины Кулебы в Китай министр иностранных дел Ван И проведет с ним переговоры для обмена мнениями по реализации консенсуса, достигнутого главами государств, развитию китайско-украинского сотрудничества и вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих сторон - сказала Нин.

Также Нин прокомментировала войну, начатую рф, назвав – ее украинским кризисом.

Китай всегда считал, что скорейшее прекращение огня, боевых действий и поиск политического решения отвечают интересам всех сторон. Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога и поддерживать международное сообщество в достижении большего консенсуса и совместного поиска практических путей политического разрешения кризиса - заявила Нин.

Дополнение

Во вторник, 23 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай. Он анонсировал ряд переговоров по урегулированию войны в Украине с должностными лицами КНР.