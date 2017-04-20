В.Медведчук раскритиковал работу Института национальной памяти

“Чем как не попыткой расколоть страну являются потуги евроинтеграторов провести ревизию истории и переписать ее? Складывается впечатление, что украинские чиновники соревнуются за звание “главного декоммунизатора страны”: глава Минюста Павел Петренко выступает с инициативой отменить все советские нормативные акты, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, сетуя на сохранившийся “советский” День космонавтики, предлагает перенести его на ноябрь, столичные власти намерены переименовать проспект Победы...

Однако наиболее бредовые идеи пытается воплотить в жизнь глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. Закончив снос памятников советской эпохи, переименовав сотни украинских городов и сел, Вятрович начал борьбу с “советскими” датами в календаре праздников — 8 Марта, 1 и 9 Мая. Правда, попытка разом взять да отменить все эти праздники не удалась ― украинское общество оценило инициативу Вятровича весьма неоднозначно. Более того, у большинства граждан такая попытка “перекроить” календарь вызвала негодование и возмущение. Украинцы не согласились с тем, что празднование 8 Марта ― чисто советская традиция, доказали, что Первомай отмечается во многих странах мира, и грудью встали на защиту Дня Победы, считая отмену, перенос или переименование этого праздника кощунством и оскорблением ветеранов Великой Отечественной.

Но неудача не умерила пыл “главного декоммунизатора”. Дождавшись, пока возмущение в обществе начнет сходить на нет, Вятрович предложил другую редакцию законопроекта, дополнив его новой категорией “Международные дни”. От введения Шевченковского дня (9 марта) и Дня семьи (вторая пятница сентября) в качестве выходных праздничных дней пришлось отказаться, поскольку украинцы эту идею не поддержали. Пришлось также сохранить такие праздники, как 8 Марта (предлагается, чтобы этот день был праздничным, но не выходным) и 1 Мая.

Видимо, именно “титанический труд”, связанный с нюансами переименования, календарным распределением и длительностью праздников, не позволяет Украинскому институту национальной памяти заняться другими вопросами. Темы, способные вызывать чувство гордости за свою страну, воспитывать истинное чувство патриотизма и объединять украинское общество, трудового энтузиазма у коллектива под руководством Вятровича не вызывают. Доблестным сотрудникам института, бесстрашно сражающимся с “призраками коммунизма”, не до культурного наследия или героических страниц истории Украины — например, победы в Великой Отечественной войне. Демонстрируя явный непрофессионализм, позволяя себе псевдонаучные высказывания и манипулируя историческими фактами, возглавляемый Вятровичем коллектив неутомимо поднимает болезненные для украинского общества вопросы, углубляя раскол в стране.

На первый взгляд может показаться, что такое рвение при решении второстепенных вопросов ― имитация работы, призванная замаскировать бесполезность этой надуманной структуры. К сожалению, это не так. Цель у Института национальной памяти есть, но это не “восстановление и сохранение национальной памяти Украинского народа”, как сказано в Положении об УИНП. Истинная задача института ― стереть из памяти народа все, что связано с советским периодом его истории, включая величайшие свершения, достижения и подвиги. И с этой задачей УИНП успешно справляется: национальная память Украины все больше поражается амнезией. А Вятрович и ему подобные, как в известном романе Оруэлла, скрупулезно и монотонно “корректируют” историю, удаляя из нее имена и события, невыгодные нынешней власти", — написал в своем блоге В.Медведчук.