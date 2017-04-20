В.Медведчук раскритиковал работу Института национальной памяти

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37574 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101427 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154622 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115659 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116067 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112290 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104100 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107015 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103519 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153130 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

11 марта, 16:19 • 65421 просмотра
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

11 марта, 17:15 • 47479 просмотра
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 32180 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 61711 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 109558 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 109558 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 147862 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 156393 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 153130 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 152805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 111340 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 121435 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 128041 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 128286 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 132917 просмотра
Актуальное
В.Медведчук раскритиковал работу Института национальной памяти

В.Медведчук раскритиковал работу Института национальной памяти

Киев  •  УНН

 • 45076 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Чтобы сохранить Украину, нужно ее объединить. Объединение для единения, для движения вперед, для развития ― вот то, что сегодня жизненно важно для украинского общества. Однако, если судить по действиям провластных политиков и чиновников (тех, кто на каждом шагу кричит о своем патриотизме), то напрашивается вывод, что они не только не заинтересованы в восстановлении мира и единства в Украине, но и открыто работают на раскол общества. Такое мнение высказал лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

“Чем как не попыткой расколоть страну являются потуги евроинтеграторов провести ревизию истории и переписать ее? Складывается впечатление, что украинские чиновники соревнуются за звание “главного декоммунизатора страны”: глава Минюста Павел Петренко выступает с инициативой отменить все советские нормативные акты, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, сетуя на сохранившийся “советский” День космонавтики, предлагает перенести его на ноябрь, столичные власти намерены переименовать проспект Победы...

Однако наиболее бредовые идеи пытается воплотить в жизнь глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. Закончив снос памятников советской эпохи, переименовав сотни украинских городов и сел, Вятрович начал борьбу с “советскими” датами в календаре праздников — 8 Марта, 1 и 9 Мая. Правда, попытка разом взять да отменить все эти праздники не удалась ― украинское общество оценило инициативу Вятровича весьма неоднозначно. Более того, у большинства граждан такая попытка “перекроить” календарь вызвала негодование и возмущение. Украинцы не согласились с тем, что празднование 8 Марта ― чисто советская традиция, доказали, что Первомай отмечается во многих странах мира, и грудью встали на защиту Дня Победы, считая отмену, перенос или переименование этого праздника кощунством и оскорблением ветеранов Великой Отечественной.

Но неудача не умерила пыл “главного декоммунизатора”. Дождавшись, пока возмущение в обществе начнет сходить на нет, Вятрович предложил другую редакцию законопроекта, дополнив его новой категорией “Международные дни”. От введения Шевченковского дня (9 марта) и Дня семьи (вторая пятница сентября) в качестве выходных праздничных дней пришлось отказаться, поскольку украинцы эту идею не поддержали. Пришлось также сохранить такие праздники, как 8 Марта (предлагается, чтобы этот день был праздничным, но не выходным) и 1 Мая.

Видимо, именно “титанический труд”, связанный с нюансами переименования, календарным распределением и длительностью праздников, не позволяет Украинскому институту национальной памяти заняться другими вопросами. Темы, способные вызывать чувство гордости за свою страну, воспитывать истинное чувство патриотизма и объединять украинское общество, трудового энтузиазма у коллектива под руководством Вятровича не вызывают. Доблестным сотрудникам института, бесстрашно сражающимся с “призраками коммунизма”, не до культурного наследия или героических страниц истории Украины — например, победы в Великой Отечественной войне. Демонстрируя явный непрофессионализм, позволяя себе псевдонаучные высказывания и манипулируя историческими фактами, возглавляемый Вятровичем коллектив неутомимо поднимает болезненные для украинского общества вопросы, углубляя раскол в стране.

На первый взгляд может показаться, что такое рвение при решении второстепенных вопросов ― имитация работы, призванная замаскировать бесполезность этой надуманной структуры. К сожалению, это не так. Цель у Института национальной памяти есть, но это не “восстановление и сохранение национальной памяти Украинского народа”, как сказано в Положении об УИНП. Истинная задача института ― стереть из памяти народа все, что связано с советским периодом его истории, включая величайшие свершения, достижения и подвиги. И с этой задачей УИНП успешно справляется: национальная память Украины все больше поражается амнезией. А Вятрович и ему подобные, как в известном романе Оруэлла, скрупулезно и монотонно “корректируют” историю, удаляя из нее имена и события, невыгодные нынешней власти", — написал в своем блоге В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы