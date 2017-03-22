В.Медведчук прокомментировал запрет на въезд в Украину Ю.Самойловой

"По сути, Украина ввела санкции не против Юлии Самойловой, а против Российской Федерации, которую представляет эта смелая и сильная духом девушка. К сожалению, и атмосфера ксенофобии и нетерпимости, которую создает в Украине "партия войны", делает невозможным свободное выступление в нашей стране российских исполнителей, если они не разделяют официальную позицию украинской власти. В массовом сознании украинцев сознательно создается образ русского человека как врага Украины.

Но есть и другая Украина. Соцопрос Центра Разумкова, проведенный еще в конце 2016 года, показал, что 51,1% украинцев считают россиян братским народом. Уверен, со временем эта цифра будет только расти, что доказывает бесперспективность политики раздувания вражды между нашими народами и странами.

Европейский вещательный союз (EBU) уже выразил разочарование в связи с этим решением СБУ. Однако я сомневаюсь, что на позицию европейских партнеров отреагируют в Киеве. Очередной шаг, ведущий Украину к построению изолированного полицейского государства продиктован политиканскими соображениями, для власти более значимыми, чем имидж нашей страны в мире, ее привлекательность для туристов и благосостояние украинских граждан", - написал В.Медведчук.