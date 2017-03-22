В.Медведчук прокомментировал запрет на въезд в Украину Ю.Самойловой

ukru
Эксклюзив
14:19 • 1288 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 42174 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 109229 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 103453 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 114442 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 126715 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 138619 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144005 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131995 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121992 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 124648 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 128946 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 126482 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 85787 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 108865 просмотра
публикации
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 9847 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 109229 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 155587 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 190260 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 198028 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 130375 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 138996 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 144373 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 143349 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 147026 просмотра
Актуальное
В.Медведчук прокомментировал запрет на въезд в Украину Ю.Самойловой

В.Медведчук прокомментировал запрет на въезд в Украину Ю.Самойловой

Киев • УНН

 • 13350 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Запрет на въезд в Украину Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении - это чисто политическое решение. И главная его цель - дальнейшая эскалация напряженности между Украиной и Россией, попытка посеять ненависть между украинцами и россиянами. Об этом в своем блоге написал лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

"По сути, Украина ввела санкции не против Юлии Самойловой, а против Российской Федерации, которую представляет эта смелая и сильная духом девушка. К сожалению, и атмосфера ксенофобии и нетерпимости, которую создает в Украине "партия войны", делает невозможным свободное выступление в нашей стране российских исполнителей, если они не разделяют официальную позицию украинской власти. В массовом сознании украинцев сознательно создается образ русского человека как врага Украины.

Но есть и другая Украина. Соцопрос Центра Разумкова, проведенный еще в конце 2016 года, показал, что 51,1% украинцев считают россиян братским народом. Уверен, со временем эта цифра будет только расти, что доказывает бесперспективность политики раздувания вражды между нашими народами и странами.

Европейский вещательный союз (EBU) уже выразил разочарование в связи с этим решением СБУ. Однако я сомневаюсь, что на позицию европейских партнеров отреагируют в Киеве. Очередной шаг, ведущий Украину к построению изолированного полицейского государства продиктован политиканскими соображениями, для власти более значимыми, чем имидж нашей страны в мире, ее привлекательность для туристов и благосостояние украинских граждан", - написал В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы