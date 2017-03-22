В.Медведчук прокоментував заборону на в'їзд в Україну Ю.Самойловій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Заборона на в'їзд в Україну Юлії Самойловій, яка повинна була представляти Росію на Євробаченні, - це чисто політичне рішення. І головна його мета - подальша ескалація напруженості між Україною і Росією, спроба посіяти ненависть між українцями і росіянами. Про це у своєму блозі написав лідер Громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук, передає УНН.
“По суті, Україна ввела санкції не проти Юлії Самойлової, а проти Російської Федерації, яку представляє ця смілива і сильна духом дівчина. На жаль, та атмосфера ксенофобії і нетерпимості, яку створює в Україні “партія війни”, унеможливлює вільний виступ в нашій країні російських виконавців, якщо вони не поділяють офіційну позицію української влади. У масовій свідомості українців свідомо створюється образ російської людини як ворога України.
Але є й інша Україна. Соцопитування Центру Разумкова, проведене ще в кінці 2016 року, показало, що 51,1% українців вважають росіян братським народом. Упевнений, з часом ця цифра буде тільки рости, що доводить безперспективність політики роздування ворожнечі між нашими народами і країнами.
Європейський мовний союз (EBU) вже висловив розчарування у зв’язку з цим рішенням СБУ. Однак я сумніваюся, що на позицію європейських партнерів відреагують в Києві. Черговий крок, що веде Україну до побудови ізольованої поліцейської держави продиктований політиканськими міркуваннями, для влади більш значущими, ніж імідж нашої країни в світі, її привабливість для туристів і добробут українських громадян", - написав В.Медведчук.