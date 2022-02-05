В Марокко погиб пятилетний мальчик, которого спасали несколько дней
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Спасателям и волонтерам не удалось спасти жизнь пятилетнему мальчику Райану, который провалился в колодец на севере Марокко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Спасательная операция длилась 5 дней. В пятницу вечером бригада спасателей и волонтеров заявила, что ей остается пройти три метра, в субботу днем оставалось меньше метра.
Чтобы добраться до мальчика, спасатели выкопали параллельно тоннель, а затем пробурили трехметровую перемычку. Операция продолжалась с вечера во вторник.
За операцией спасения следила вся страна. По сообщениям спасателей, в четверг им удалось опустить на дно колодца кислород и воду с помощью веревки.
Цитата
"Я смог поговорить с ребенком, я спросил, слышит ли он меня. Райаян ответил. Я подождал около минуты и увидел, что мальчик воспользовался кислородной маской", - рассказал местному СМИ волонтер Красного Креста Имад Фахми.
Затем спасатели также опустили на дно камеру, чтобы следить за парнем. Несмотря на падение с большой высоты, на кадрах видеозаписи было видно, что мальчик без сознания, но у него заметили травмы головы.
Группа спасателей вечером в субботу вышла из выкопанного ими тоннеля с мертвым телом ребенка на руках.
Местное телевидение продемонстрировало кадры, на которых спасатели выносили из вырытого ими тоннеля ребенка, завернутую в желтую одеяло.