В Марокко загинув п'ятирічний хлопчик, якого рятували декілька днів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Рятувальникам та волонтерам не вдалося врятувати життя п'ятирічному хлопчику Райану, який провалився у колодязь на півночі Марокко. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Рятувальна операція тривала 5 днів. У п'ятницю ввечері бригада рятувальників та волонтерів заявила, що їй залишається пройти три метри, у суботу вдень залишалося менше метра.
Щоб дістатися хлопчика, рятувальники викопали паралельно тунель, а потім пробурили триметрову перемичку. Операція тривала з вечора у вівторок.
За операцією порятунку стежила вся країна. За повідомленнями рятувальників, у четвер їм вдалося опустити на дно колодязя кисень та воду за допомогою мотузки.
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"Я зміг поговорити з дитиною, я запитав, чи чує він мене. Райаян відповів. Я почекав близько хвилини і побачив, що хлопчик скористався кисневою маскою", - розповів місцевому ЗМІ волонтер Червоного Хреста Імад Фахмі.
Потім рятувальники також опустили на дно камеру, щоб слідкувати за хлопцем. Незважаючи на падіння з великої висоти, на кадрах відеозапису було видно, що хлопчик непритомний, але у нього помітили травми голови.
Група рятувальників увечері в суботу вийшла з викопаного ними тунелю із мертвим тілом дитини на руках.
Місцеве телебачення продемонструвало кадри, на яких рятувальники виносили з виритого ними тунелю дитину, загорнуту в жовту ковдру.