В оккупированном Мариуполе слышны взрывы, а в районе Кальмиуса возле спорткомплекса "Искра" сообщают о срабатывании систем противовоздушной обороны.
Во временно оккупированном Мариуполе громко. Сообщается, что работает ПВО. По предварительным данным, взрывы прозвучали в районе ДК "Искра" в Кальмиусском районе города.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.
Детали
В Мариуполе шумно. В местных чатах пишут, что работает ПВО. По предварительным данным, взрывы прозвучали в районе ДК "Искра" в Кальмиусском районе города. Также в Приморский район направляются пожарные машины
Напомним,
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