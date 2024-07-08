Во временно оккупированном Мариуполе громко. Сообщается, что работает ПВО. По предварительным данным, взрывы прозвучали в районе ДК "Искра" в Кальмиусском районе города.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали

В Мариуполе шумно. В местных чатах пишут, что работает ПВО. По предварительным данным, взрывы прозвучали в районе ДК "Искра" в Кальмиусском районе города. Также в Приморский район направляются пожарные машины - говорится в сообщении.

Напомним,

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