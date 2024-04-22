В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

В мае аллергия и в дальнейшем будет бушевать, ведь активность пыльцы березы будет оставаться. Как легче перенести сезон аллергии и какие методы нужно использовать, рассказала педиатр, аллерголог, пульмонолог, кандидат медицинских наук Майя Руселевич журналисту УНН.

В мае могут быть миксы - еще пыльца деревьев и уже появляться пыльца луговых трав - отметила Руселевич.

По ее словам, высокий уровень пыльцы в определенные дни будет зависеть от розы ветров и насколько будет стоять теплая погода. В такие дни стоит пить много воды, носить очки, кепку или шляпу, промывать нос изотоническими солевыми растворами, использовать искусственные слезы в глаза.

Если есть возможность, то можно делать назальный душ - это лучше, чем назальный спрей с этаническими солевыми растворами. Также, когда ветреная погода, то нужно закрывать окна, включать кондиционер, увлажнять воздух в помещении, влажность 40-60%. Можно применять очистители воздуха с НЕРА-фильтром - отметила врач.

Она говорит, что уровень концентрации пыльцы в воздухе самым высоким будет после грозы, утром и когда ветреная погода. Также аллерголог советует не употреблять некоторые продукты во время обострения аллергии.

Нельзя употреблять продукты, которые имеют перекрестную аллергическую структуру. Например: нельзя употреблять в свежем виде яблоки, косточковые фрукты, орехи, мед, растительные препараты, гомеопатические препараты и эфирные масла - добавляет Руселевич.

Врач советует, в случае если человек имеет орально-аллергический синдром и реагирует на перекрестные фрукты и овощи - надо уменьшить употребление, особенно без термической обработки.

Есть люди, которые имеют LTP-белок и профилины, которые могут реагировать на пищевые продукты даже без термической обработки. Для этого мы делаем аллергологическое обследование и смотрим, какие именно аллергенные молекулы есть у конкретного пациента и назначаем индивидуальную диету - завершила она.

Напомним

Весной люди могут испытывать аллергию прежде всего из-за пыльцы деревьев, таких как ольха, орешник и береза, а также из-за повышенной активности клещей домашней пыли и плесени.