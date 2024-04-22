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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  33559 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  65637 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  102977 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  102170 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  153288 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  222773 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  376133 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175181 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131545 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102442 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
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После полутысячи тестовых сценариев с ЕС, Украина перешла на обновленную ИТ систему, в соответствии с Конвенцией о совместном транзите

После полутысячи тестовых сценариев с ЕС, Украина перешла на обновленную ИТ систему, в соответствии с Конвенцией о совместном транзите

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Скандал с буллингом в киевской школе, где дети избили 13-летнего парня до разрыва яичек: на ситуацию отреагировал омбудсмен

Скандал с буллингом в киевской школе, где дети избили 13-летнего парня до разрыва яичек: на ситуацию отреагировал омбудсмен

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Из-за атак дронов на НПЗ и весенних паводков объемы нефтепереработки в рф упали до 11-месячного минимума - Bloomberg

Из-за атак дронов на НПЗ и весенних паводков объемы нефтепереработки в рф упали до 11-месячного минимума - Bloomberg

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Донецкая область: оккупанты ударили по Красногоровке, погибла 70-летняя женщина

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Игровой гигант Embracer Group разделяется на три компании

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Рада планирует уволить члена Счетной палаты Украины

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Посол Азербайджана передал приглашение для Зеленского на климатический саммит СОР-29 - МИД

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  376133 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

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19 апреля 2024, 08:45  •  297469 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  345608 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

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18 апреля 2024, 06:06  •  383455 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

В мае аллергия продолжится из-за смеси пыльцы деревьев и луговых трав, что требует мер предосторожности, таких как ношение очков, промывание носа, использование очистителей воздуха, избегание определенных продуктов и соблюдение индивидуальной диеты на основе результатов аллерготестирования.

Общество •   •  33559 просмотра
Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

После полутысячи тестовых сценариев с ЕС, Украина перешла на обновленную ИТ систему, в соответствии с Конвенцией о совместном транзите

Украина вовремя перешла на обновленную ИТ-систему NCTS Фаза 5, выполнив свое обязательство по присоединению к Конвенции о процедуре общего транзита, что является необходимым условием для вступления в Европейский Союз.

Экономика •   •  7918 просмотра
После полутысячи тестовых сценариев с ЕС, Украина перешла на обновленную ИТ систему, в соответствии с Конвенцией о совместном транзите

Скандал с буллингом в киевской школе, где дети избили 13-летнего парня до разрыва яичек: на ситуацию отреагировал омбудсмен

13-летний ученик, который учится по программе инклюзивного образования в киевской школе №81, был жестоко избит сверстниками, что привело к разрыву яичка, который потребовал хирургического вмешательства, несмотря на неоднократные жалобы его матери к администрации школы на буллинг и отсутствие мер безопасности.

Общество •   •  9941 просмотра
Скандал с буллингом в киевской школе, где дети избили 13-летнего парня до разрыва яичек: на ситуацию отреагировал омбудсмен

Из-за атак дронов на НПЗ и весенних паводков объемы нефтепереработки в рф упали до 11-месячного минимума - Bloomberg

Переработка нефти в россии упала до самого низкого уровня за последние 11 месяцев из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и масштабных весенних наводнений в нескольких регионах.

Война •   •  9191 просмотра
Из-за атак дронов на НПЗ и весенних паводков объемы нефтепереработки в рф упали до 11-месячного минимума - Bloomberg

Донецкая область: оккупанты ударили по Красногоровке, погибла 70-летняя женщина

70-летняя женщина погибла и повреждены 3 многоэтажки во время обстрела россиянами города Красногоровка в Донецкой области.

Война •   •  8779 просмотра
Донецкая область: оккупанты ударили по Красногоровке, погибла 70-летняя женщина

Игровой гигант Embracer Group разделяется на три компании

Embracer Group, владелец Tomb Raider и The Lord of the Rings, планирует разделиться на три отдельные компании, специализирующиеся на AAA-играх, инди-играх, мобильных и настольных играх.

Экономика •   •  14019 просмотра
Игровой гигант Embracer Group разделяется на три компании

Рада планирует уволить члена Счетной палаты Украины

Андрей Дидык, член Счетной палаты Украины, подал заявление об отставке, которое Верховная Рада планирует рассмотреть завтра.

политика •   •  8620 просмотра
Рада планирует уволить члена Счетной палаты Украины

Посол Азербайджана передал приглашение для Зеленского на климатический саммит СОР-29 - МИД

Посол Азербайджана Сеймур Мардалиев встретился с заместителем главы МИД Украины и передал приглашение Президенту Владимиру Зеленскому посетить Конференцию ООН по изменению климата 2024 года - COP29 в Азербайджане.

политика •   •  8962 просмотра
Посол Азербайджана передал приглашение для Зеленского на климатический саммит СОР-29 - МИД

Удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова: оккупанты атаковали ракетой Х-59

российская армия нанесла удар ракетой Х-59 по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове, что повлекло перебои в сигнале цифрового телевидения.

Война •   •  28029 просмотра
Удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова: оккупанты атаковали ракетой Х-59

Розовая луна озарит ночное небо на этой неделе после пика метеорного потока Лириды

Полная розовая луна будет видна в ночном небе 24 апреля после пика метеорного потока Лириды 21-22 апреля.

Общество •   •  38319 просмотра
Розовая луна озарит ночное небо на этой неделе после пика метеорного потока Лириды