В июле заработает Фонд развития инноваций - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В июле этого года в Украине заработает Фонд развития инноваций. Об этом в twitter написал глава украинского правительства Владимир Гройсман, передает УНН.
"Совет по развитию инноваций: в этом году мы выделили 50 млн грн на Фонд развития инноваций, который заработает уже в июле. Эти деньги смогут профинансировать до 80 украинских стартапов. Каждый из них получит от 25 тыс. до 75 тыс. долларов", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о выделении 400 млн грн для предоставления "теплых кредитов" населению для тепломодернизации их домов.