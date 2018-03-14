В липні запрацює Фонд розвитку інновацій - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В липні цього року в Україні запрацює Фонд розвитку інновацій. Про це в twitter написав голова українського уряду Володимир Гройсман, передає УНН.
“Рада з розвитку інновацій: в цьому році ми виділили 50 млн грн на Фонд розвитку інновацій, який запрацює вже у липні. Ці гроші зможуть профінансувати до 80 українських стартапів. Кожен з них отримає від 25 тис. до 75 тис. доларів”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 400 млн грн для надання “теплих кредитів” населенню для тепломодернізації їхніх помешкань.