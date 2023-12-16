В Кропивницком во время воздушной тревоги раздались взрывы во время воздушной тревоги

В городе Кропивницкий во время воздушной тревоги в ночь на 17 декабря раздались звуки взрывов. Об этом сообщили корреспонденты "Общественного", передает УНН.

В Кропивницком слышен звук взрывов говорится в сообщении.

Детали

Жителей призывают оставаться в укрытиях, не выкладывать фото и видео в социальные сети вероятных результатов взрывов.

Официальной информации о причинах или последствиях взрывов пока что не поступало.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о пролете управляемой авиационной ракеты в направлении Кривого Рога, которая впоследствии изменила направление на Кропивницкий.

Сейчас в ряде областей в центре и на юге Украины объявлена воздушная тревога.