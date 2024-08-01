В Кропивницком было слышно два взрыва, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Первый взрыв прогремел в Кропивницком после 21:00, а второй через несколько минут.

Пока городские и областные власти не комментировали информацию о взрывах.

Ранее

В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога!

«Угроза баллистики!» - было указано в сообщении.