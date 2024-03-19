В Кривом Роге уничтожили вражеский "шахед", который упал на многоэтажку

Взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского "шахеда", который упал на многоэтажку в Кривом Роге. Об этом во вторник сообщила Национальная полиция, передает УНН.

Детали

Как сообщается, во время российской атаки на город один из беспилотников, который не сдетонировал, пробил крышу жилого дома и оказался на лестничной клетке.

Чтобы изъять опасный предмет, полицейские эвакуировали жителей подъезда и осторожно вынесли боевую часть беспилотного летательного аппарата. Также были собраны и другие обломки БПЛА, обнаруженные на прилегающей к дому территории. Как сообщается, полицейские взрывотехнической службы взорвали их на полигоне.

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