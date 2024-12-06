В Кривом Роге раздаются взрывы после предупреждения о вражеской ракете
Киев • УНН
В Кривом Роге зафиксированы звуки взрывов после предупреждения ВС ВСУ о приближении вражеской ракеты. В области объявлена воздушная тревога, мониторинговые каналы сообщают о баллистической атаке.
В Кривом Роге слышны звуки взрывов. перед этим воздушные силы ВСУ предупреждали о приближающейся к городу вражеской ракете, передает УНН.
Детали
Тем временем в мониторинговых каналах писали о баллистической атаке.
В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно просмотреть здесь.
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