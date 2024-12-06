В Кривом Роге раздаются взрывы после предупреждения о вражеской ракете

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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
12:27 • 44341 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
11:36 • 104257 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

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Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
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В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
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В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

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НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
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НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

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Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
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Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге раздаются взрывы после предупреждения о вражеской ракете

В Кривом Роге раздаются взрывы после предупреждения о вражеской ракете

Киев  •  УНН

 • 4244 просмотра

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В Кривом Роге зафиксированы звуки взрывов после предупреждения ВС ВСУ о приближении вражеской ракеты. В области объявлена воздушная тревога, мониторинговые каналы сообщают о баллистической атаке.

В Кривом Роге слышны звуки взрывов. перед этим воздушные силы ВСУ предупреждали о приближающейся к городу вражеской ракете, передает УНН

Детали

Тем временем в мониторинговых каналах писали о баллистической атаке.

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно просмотреть здесь

ПВО Украины сбила 32 из 53 российских дронов: где происходили атаки6 дек. 2024, 06:30 • 19600 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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