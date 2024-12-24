В Кривом Роге из-под завалов достали еще одного человека

В Кривом Роге из-под завалов разрушенной многоэтажки спасли еще одного человека, передает УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Из-под завалов разбитой многоэтажки в Кривом Роге достали еще одного человека. Пострадавших всего - 9. Шестеро в больнице. Один человек в тяжелом состоянии", - написал Лысак.

Он отметил, что спасательная операция продолжается.

Напомним Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что сегодня, 24 декабря, российские войска попали баллистической ракетой в жилой дом, в котором 32 квартиры