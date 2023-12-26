В Крыму сообщили о новых взрывах и работе вражеской ПВО

Во временно оккупированном Крыму сегодня раздались взрывы, работали силы вражеской противовоздушной обороны. Звуки взрывов слышны были в Феодосии и Красноперекопске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Детали

Как сообщается, взрывы прогремели сегодня около 11 утра. Слышно было в Феодосии и Красноперекопске.

Отмечается, что вражеская ПВО работала в Красноперекопском районе.

В Старом Крыму тоже слышали взрывы.

Напомним,

Сегодня в Феодосии ночью прогремели взрывы. Позже стало известно, что ВСУ нанесли авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.

В Минобороны рф признали повреждение корабля "Новочеркасск" в Крыму