В Крыму сообщают о мощном звуке взрыва и запуске ракеты

В Симферопольском районе временно оккупированного Крыма местные жители сообщают о мощном звуке взрыва. Тем временем есть информация о запуске вражеской ракеты в Джанкойском районе, пишет "Крымский ветер", информирует УНН.

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Как отмечается, мощный звук взрыва раздался в 11:57 в Симферопольском районе.

Также сообщается о запуске ракеты в Джанкойском в Джанкойском районе примерно в 12 часов дня.

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