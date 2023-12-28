В Крыму сообщают о мощном звуке взрыва и запуске ракеты
Сообщается о мощном взрыве в Симферопольском районе.
США предложили G7 изучить способы конфискации российских активов на 300 млрд долл. - FT
США предлагают рабочим группам G7 изучить способы конфискации российских активов на 300 млрд долл.
Ужасная авария на автомагистрали вблизи Стамбула с участием 7 транспортных средств: 10 погибших, 59 раненых
В результате столкновения нескольких транспортных средств на шоссе Северное Мраморное вблизи Стамбула погибли 10 человек и 59 получили ранения. Доступ к дороге был перекрыт на время работы экстренных служб.
Законопроект о мобилизации: Омбудсман рассказал, что будут делать с нормами, которые противоречат Конституции
Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что будут делать с нормами законопроекта о мобилизации, которые, по его словам, противоречат Конституции.
Мелания Трамп не появилась на семейном рождественском фото
Мелания Трамп пропустила семейное рождественское фото, чтобы побыть со своей больной матерью в больнице.
Перевозил грузы в оккупированный Крым: британская разведка объяснила, почему для Украины важно уничтожение "Новочеркасска"
Уничтоженный Украиной российский десантный корабль "Новочеркасск" использовался для сообщения между оккупированным Крымом и рф.
россия запустила по Украине около 7400 ракет с начала полномасштабного вторжения
С момента полномасштабного вторжения россия выпустила по Украине около 7400 ракет, треть из которых были типа С-300 и С-400.
На Бахмутском направлении оккупанты пытаются наступать в направлении Часового Яра - спикер Сухопутных войск
Российские войска пытаются наступать в направлении Часового Яра.
Из-за потерь на фронте рф ускоряет подготовку младших лейтенантов - ГУР
россия ускоряет подготовку младших лейтенантов из-за потерь офицеров в Украине, сообщает украинская разведка.
Наводнение в Германии: в ряде регионов начали эвакуацию зоопарков
Германия столкнулась с сильным наводнением, что привело к эвакуации животных из зоопарков и экстренным мерам по укреплению дамб.