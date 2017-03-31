В Крыму начали увольнять бывших украинских военных со службы - разведка

"Командование ВС РФ в Крыму активизировало меры по принуждению к увольнению с военной службы бывших украинских военнослужащих. В течение 2017 запланировано переаттестацию всего личного состава воинских частей, дислоцированных на аннексированной территории АР Крым. В результате переаттестации на должности будут назначаться только военнослужащие, прошедшие дополнительную подготовку на курсах в военных учебных заведениях ВС РФ", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, большинство бывших украинских военнослужащих к переподготовке не допускались, вследствие чего не смогут находиться на занимаемых должностях, и потому подлежат перемещению на более низкие должности, или освобождению.

"Уволенным военнослужащим трудоустроиться на территории Крыма практически невозможно, в связи с отсутствием рабочих мест. В то же время, российские бизнес-структуры в Крыму, как правило, отказывают в трудоустройстве бывшим военнослужащим ВС Украины, скрыто или открыто называя их "предателями", - отметили в украинской разведке.

Как сообщал УНН, по данным украинской разведки, в оккупированном Крыму русское командование шантажирует свидетелей и пострадавших в результате драки с военными РФ для изменения их показаний.