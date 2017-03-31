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В Криму почали звільняти колишніх українських військових зі служби - розвідка

В Криму почали звільняти колишніх українських військових зі служби - розвідка

Київ • УНН

 • 17532 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Командування збройних сил Росії в Криму активізувало заходи з примушення до звільнення з військової служби колишніх українських військовослужбовців, передає УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"Командування ЗС РФ в Криму активізувало заходи з примушення до звільнення з військової служби колишніх українських військовослужбовців. Протягом 2017 року заплановано переатестацію всього особового складу військових частин, дислокованих на анексованій території АР Крим. У результаті переатестації на посади будуть призначатися тільки військовослужбовці, які пройшли додаткову підготовку на курсах у військових навчальних закладах ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначається, більшість колишніх українських військовослужбовців до перепідготовки не допускались, внаслідок чого не зможуть перебувати на займаних посадах, і тому підлягають переміщенню на нижчі посади, або звільненню.

"Звільненим військовослужбовцям працевлаштуватися на території Криму практично не можливо, у зв’язку з відсутністю робочих місць. Водночас, російські бізнесові структури в Криму, як правило, відмовляють у працевлаштуванні колишнім військовослужбовцям ЗС України, приховано або відкрито називаючи їх “зрадниками”, - зазначили в українській розвідці.

Як повідомляв УНН, за даними української розвідки, в окупованому Криму російське командування шантажує свідків і потерпілих внаслідок бійки з військовими РФ для зміни їхніх свідчень.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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