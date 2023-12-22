В кремле отказались комментировать вероятную причастность патрушева к смерти пригожина
Киев • УНН
Представитель кремля песков не подтвердил и не опроверг сообщения о причастности николая патрушева к смерти евгения пригожина, отказавшись комментировать статью The Wall Street Journal.
В кремле не стали отрицать или подтверждать заявления западных СМИ о причастности секретаря совета безопасности рф Николая патрушева к смерти основателя группы боевиков "Вагнер" Евгения пригожина. Об этом со ссылкой на спикера администрации президента рф Дмитрия Пескова сообщаю российские СМИ, передает УНН.
Детали
Песков решил воздержаться от дополнительных комментариев, относительно статьи "The Wall Street Journal", где указано, что приказ на убийство пригожина отдал патрушин, а Путин не возражал против такого плана.
Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли можно комментировать подобные материалы. К сожалению, WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction
Дополнение
Ранее УНН писал о статье The Wall Street Journal, журналисты которого считают, что секретарь Совета безопасности россии Николай Патрушев организовал убийство основателя ЧВК "Вагнера" Евгения пригожина.
Напомним,
В августе самолет на котором находился главарь "вагнеровцев" евгений пригожин разбился в тверской области. Жертвами авиакатастрофы стали все десять человек, находившихся на борту.
В кремле отказались комментировать вероятную причастность патрушева к смерти пригожина
Представитель кремля песков не подтвердил и не опроверг сообщения о причастности николая патрушева к смерти евгения пригожина, отказавшись комментировать статью The Wall Street Journal.
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