В Конотопе количество пострадавших в результате авиаудара рф увеличилось до четырех
Киев • УНН
В результате российского ракетного обстрела Конотопа ранены четыре человека. О погибших не сообщается. Мэр объявил о создании центра помощи пострадавшим.
Известно о четырех людях, пострадавших в результате ракетного удара россиян по Конотопу, что на Сумщине. Об этом рассказал городской голова Конотоп Артем Семенихин, передает УНН.
Все живы. Четверо на данный момент людей пострадали. Это просто, скажем так, последствия битого стекла
Детали
У многих людей в Конотопе повыбивало окна и вынесло оконные рамы и двери. В результате этого пострадало 4 человека. Обошлось без погибших.
Также Семенихин обратился к жителям и объявил, что с 1 января в Конотопе заработает центр помощи ликвидации последствий террористической атаки россии. Там людям в течение недели будут помогать правильно оформить заявку на получение компенсации за поврежденное имущество.
Напомним
Сегодня в результате самой массированной воздушной атаки рф на Украину в Конотопе повреждены четыре многоэтажных дома, магазин и станция техобслуживания.
Масштабная атака рф на Украину: 18 человек погибли, среди них - ребенок. 132 получили ранения - Нацполиция 29 декабрь 2023, 11:57 • 19334 просмотра
В Конотопе количество пострадавших в результате авиаудара рф увеличилось до четырех
В результате российского ракетного обстрела Конотопа ранены четыре человека. О погибших не сообщается. Мэр объявил о создании центра помощи пострадавшим.
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