В.Кличко о боксе: впервые за 12 лет ставки на победу брата ниже, чем на его соперника

"К бою два дня. Володя бодрый и решительный. Такой интриги и дискуссий среди болельщиков, которые я слышу в Лондоне, еще не было!" - отметил он.

В.Кличко добавил, что впервые за 12 лет ставки на победу брата ниже, чем на его соперника.

"Тем интереснее и увлекательнее будет поединок. Билетов на девяностотысячный Уэмбли давно нет. Но, знаю, многие болельщики из Украины приедут поддержать Володю. И еще больше - будут держать кулаки, глядя трансляцию по телевидению. Рассчитываем только на победу!" - написал В.Кличко.

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