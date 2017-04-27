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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Кличко о боксе: впервые за 12 лет ставки на победу брата ниже, чем на его соперника

Киев • УНН

 • 15494 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Предстоящий бой Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа вызвал большой ажиотаж в Великобритании. Об этом на своей странице в сети Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В.Кличко о боксе: впервые за 12 лет ставки на победу брата ниже, чем на его соперника

"К бою два дня. Володя бодрый и решительный. Такой интриги и дискуссий среди болельщиков, которые я слышу в Лондоне, еще не было!" - отметил он.

В.Кличко добавил, что впервые за 12 лет ставки на победу брата ниже, чем на его соперника.

"Тем интереснее и увлекательнее будет поединок. Билетов на девяностотысячный Уэмбли давно нет. Но, знаю, многие болельщики из Украины приедут поддержать Володю. И еще больше - будут держать кулаки, глядя трансляцию по телевидению. Рассчитываем только на победу!" - написал В.Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В.Кличко прибыл в Лондон на бой с Э.Джошуа

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