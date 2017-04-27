В.Кличко о боксе: впервые за 12 лет ставки на победу брата ниже, чем на его соперника
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Предстоящий бой Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа вызвал большой ажиотаж в Великобритании. Об этом на своей странице в сети Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"К бою два дня. Володя бодрый и решительный. Такой интриги и дискуссий среди болельщиков, которые я слышу в Лондоне, еще не было!" - отметил он.
В.Кличко добавил, что впервые за 12 лет ставки на победу брата ниже, чем на его соперника.
"Тем интереснее и увлекательнее будет поединок. Билетов на девяностотысячный Уэмбли давно нет. Но, знаю, многие болельщики из Украины приедут поддержать Володю. И еще больше - будут держать кулаки, глядя трансляцию по телевидению. Рассчитываем только на победу!" - написал В.Кличко.
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