В.Кличко пообещал в мае запустить речные трамваи

«Надеюсь, что речной трамвай будет работать в Киеве не только во время« Евровидения », и мы планируем, что он будет курсировать не только в столице, но и соединять Киев с другими городами, в частности, Каневом», - отметил Кличко.

7 речных трамваев будут курсировать с мая по маршруту Почтовая площадь - "МВЦ". Это должно разгрузить трафик, связанный с проведением "Евровидения-2017".

Напомним, в "Евровидение-2017" откроют Почтовую площадь и велотрек.