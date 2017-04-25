В.Кличко пообещал в мае запустить речные трамваи
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко пообещал запустить 7 речных трамваи уже в мае. такой транспорт соединять Почтовую площади с "Международным выставочным центром", в котором будет проходить "Евровидение-2017" передает УНН.
«Надеюсь, что речной трамвай будет работать в Киеве не только во время« Евровидения », и мы планируем, что он будет курсировать не только в столице, но и соединять Киев с другими городами, в частности, Каневом», - отметил Кличко.
7 речных трамваев будут курсировать с мая по маршруту Почтовая площадь - "МВЦ". Это должно разгрузить трафик, связанный с проведением "Евровидения-2017".
Напомним, в "Евровидение-2017" откроют Почтовую площадь и велотрек.