В.Кличко пообіцяв в травні запустити річкові трамваї
Київ • УНН
Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв запустити 7 річкових трамваї уже в травні. такий транспорт сполучатиму Поштову площі з "Міжнародним виставковим центром", в якому проходитиме "Євробачення-2017" передає УНН.
«Сподіваюся, що річковий трамвай працюватиме у Києві не лише під час «Євробачення», і ми плануємо, що він курсуватиме не лише у столиці, а й сполучатиме Київ з іншими містами, зокрема, з Каневом», – зазначив В.Кличко.
7 річкових трамваїв курсуватимуть з травня за маршрутом Поштова площа - "МВЦ". Це має розвантажити трафік, пов'язаний з проведенням "Євробачення-2017".
Нагадаємо, до "Євробачення-2017" відкриють Поштову площу та велотрек.