В.Кличко пообіцяв в травні запустити річкові трамваї

«Сподіваюся, що річковий трамвай працюватиме у Києві не лише під час «Євробачення», і ми плануємо, що він курсуватиме не лише у столиці, а й сполучатиме Київ з іншими містами, зокрема, з Каневом», – зазначив В.Кличко.

7 річкових трамваїв курсуватимуть з травня за маршрутом Поштова площа - "МВЦ". Це має розвантажити трафік, пов'язаний з проведенням "Євробачення-2017".

Нагадаємо, до "Євробачення-2017" відкриють Поштову площу та велотрек.