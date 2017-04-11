В Киеве задержали группировку, которая торговала органами украинцев за рубежом

"Злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса, организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от тринадцати до пятнадцати долларов США, сами получали от восьмидесяти до ста тысяч из клиента ", - говорится в сообщении СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за торговлю органами

В пресс-службе добавили, что после получения согласия доноров, злоумышленники переправляли их за границу для проведения хирургических операции. Ежемесячно за границу на операцию выезжали 4-5 украинский.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, задержаны шесть участников группировки. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия.