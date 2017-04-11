В Києві затримали угруповання, яке торгувало органами українців за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією Київської області затримали учасників транснаціонального угруповання, яке спеціалізувалося на торгівлі внутрішніми органами людей, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
“Зловмисники з України та кількох інших країн підшукували малозабезпечених громадян та пропонували їм продати нирку. Для прикриття нелегального бізнесу, організатори створили комерційну структуру, яка нібито надавала послуги лікувального туризму. Донорам ділки платили від тринадцяти до п’ятнадцяти доларів США, самі ж отримували від вісімдесяти до ста тисяч з клієнта,” — йдеться в повідомленні СБУ.
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У прес-службі додали, що після отримання згоди від донорів, зловмисники переправляли їх за кордон для проведення хірургічних операції. Щомісяця за кордон на операцію виїжджали 4-5 українців.
Наразі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України, затримано шістьох учасників угруповання. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
Тривають обшуки та невідкладні оперативно-слідчі дії.