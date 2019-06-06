В Киеве обнаружили тело женщины под многоэтажкой

По информации полиции, происшествие произошло около четырех утра. На место прибыла следственно-оперативная группа и врачи. Тело погибшей обнаружили под многоэтажкой. Медики констатировали смерть 33-летней женщины.



"Вахтер показал работникам полиции квартиру, в которой была девушка. При осмотре помещения была найдена предсмертная записка и видеообращение, которое оставила погибшая. Это событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений как самоубийство", - сообщили в пресс-службе.



Сейчас решается вопрос, относительно открытия уголовного производства.



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