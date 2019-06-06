В Киеве обнаружили тело женщины под многоэтажкой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В столице, на улице Кудряшова, под многоэтажкой обнаружили тело женщины. Об этом кореспонденту УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Соломенского района г. Киева.
По информации полиции, происшествие произошло около четырех утра. На место прибыла следственно-оперативная группа и врачи. Тело погибшей обнаружили под многоэтажкой. Медики констатировали смерть 33-летней женщины.
"Вахтер показал работникам полиции квартиру, в которой была девушка. При осмотре помещения была найдена предсмертная записка и видеообращение, которое оставила погибшая. Это событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений как самоубийство", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас решается вопрос, относительно открытия уголовного производства.
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