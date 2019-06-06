В Киеве обнаружили тело женщины под многоэтажкой

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 23072 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 43987 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 61948 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116619 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109999 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136726 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144362 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130038 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130111 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киеве обнаружили тело женщины под многоэтажкой

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КИЕВ. 6 июня. УНН. В столице, на улице Кудряшова, под многоэтажкой обнаружили тело женщины. Об этом кореспонденту УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Соломенского района г. Киева.

По информации полиции, происшествие произошло около четырех утра. На место прибыла следственно-оперативная группа и врачи. Тело погибшей обнаружили под многоэтажкой. Медики констатировали смерть 33-летней женщины.

"Вахтер показал работникам полиции квартиру, в которой была девушка. При осмотре помещения была найдена предсмертная записка и видеообращение, которое оставила погибшая. Это событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений как самоубийство", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос, относительно открытия уголовного производства.

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