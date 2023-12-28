В Китае обеспокоены планами США по восстановлению аэродрома, с которого когда-то сбрасывали бомбы на Японию

Китай призвал Азиатско-тихоокеанский регион быть в состоянии повышенной готовности из-за планов США восстановить аэродром, с которого осуществлялись атомные бомбардировки Японии. Об этом со ссылкой на Reuters, передает УНН.

Детали

Китайская армия уделяет пристальное внимание шагам Соединенных Штатов и будет твердо защищать морские права, безопасность и суверенитет Китая в регионе - заявил спикер министерства обороны У Цянь.

Ранее в декабре генерал ВВС США сообщил японской газете Nikkei, что американские военные достигнут "значительного прогресса" в ближайшие месяцы в очистке аэродрома Тиниан-Норт от джунглей.

Это является частью плана по рассредоточению самолетов во всем Индо-Тихоокеанском регионе на фоне роста ракетной угрозы Китая.

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Отмечается, что этот аэродром был заброшен после Второй мировой войны. Он расположен на острове Тиниан, который входит в состав Северных Марианских островов, территории США, примерно в 200 километрах к северу от Гуама.

Напомним,

Китай обвиняет Филиппины в нарушении границ в Южнокитайском море при поддержке США, что ставит под угрозу региональный мир. Китай обещает защищать свою территорию, но остается открытым к диалогу.