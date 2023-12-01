В Китае нашли 40 гробниц с артефактами возрастом от 4,5 тысячи лет

В городе Чанчжоу, восточнокитайской провинции Цзянсу, недавно было найдено сорок гробниц, несколько зданий на сваях и колодцев, возраст которых примерно 4500-5500 годами, Об этом сообщает Xinhua, пишет УНН.

Детали

Участок расположен на овальном кургане, окруженном более чем 10 небольшими плоскими фундаментами и рвами из двойных водных систем. По данным Нанкинского музея, общая площадь составляет около 1,5 млн кв. Ученые проводили раскопки на месте с 2019 года.

Исследователи считают, что Сидун отражает изменения от поздней культуры Сунцзе к культуре Лянчжу и открывает новую перспективу для изучения модели развития региональной цивилизации в нижнем течении реки Янцзы в древние времена.

Более 5000 лет назад регион дельты реки Янцзы уже принадлежал к тому же культурному кругу, - сказал научный сотрудник Юй Ченлун.

Он также добавил, что памятник Сидунь ярко отражает сложное формирование и развитие доисторического общества в Тайху. Приозерья, а также помогает раскрыть процесс местного развития до раннегосударственной формы.

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