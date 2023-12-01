В Китае нашли 40 гробниц с артефактами возрастом от 4,5 тысячи лет
Киев • УНН
Археологи в Чанчжоу, восточнокитайской провинции Цзянсу, обнаружили 40 древних гробниц, зданий на сваях и колодцев, датированных 4500-5500 годами, проливающих свет на переход от культуры Сунцзе к культуре Лянчжу.
В городе Чанчжоу, восточнокитайской провинции Цзянсу, недавно было найдено сорок гробниц, несколько зданий на сваях и колодцев, возраст которых примерно 4500-5500 годами, Об этом сообщает Xinhua, пишет УНН.
Детали
Участок расположен на овальном кургане, окруженном более чем 10 небольшими плоскими фундаментами и рвами из двойных водных систем. По данным Нанкинского музея, общая площадь составляет около 1,5 млн кв. Ученые проводили раскопки на месте с 2019 года.
Исследователи считают, что Сидун отражает изменения от поздней культуры Сунцзе к культуре Лянчжу и открывает новую перспективу для изучения модели развития региональной цивилизации в нижнем течении реки Янцзы в древние времена.
Более 5000 лет назад регион дельты реки Янцзы уже принадлежал к тому же культурному кругу,
Он также добавил, что памятник Сидунь ярко отражает сложное формирование и развитие доисторического общества в Тайху. Приозерья, а также помогает раскрыть процесс местного развития до раннегосударственной формы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Канаде нашли древнюю наскальную живопись, обнаружить помогли бизоны
В Китае нашли 40 гробниц с артефактами возрастом от 4,5 тысячи лет
Археологи в Чанчжоу, восточнокитайской провинции Цзянсу, обнаружили 40 древних гробниц, зданий на сваях и колодцев, датированных 4500-5500 годами, проливающих свет на переход от культуры Сунцзе к культуре Лянчжу.
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
Политический эксперт Александр Кочетков прогнозирует дальнейшие коррупционные скандалы в военном продовольственном секторе после разоблачения чиновников на Киевщине и предлагает системные изменения для уменьшения мошенничества.
Осмотрел обломки российских ракет и БПЛА, оценил профессионализм экспертов: посол Израиля в Украине посетил КНИИСЭ
Посол Израиля в Украине Бродский посетил Киевский институт судебных экспертиз, где осмотрел обломки российских ракет и БПЛА.
В Украине будут судить российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддерживает вторжение рф
Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной, поддерживающей вооруженную агрессию России против Украины.
Порошенко не выпустили за границу из-за того, что его командировка отменена - ГПСУ
Петру Порошенко было отказано в выезде из Украины, поскольку Верховная Рада отменила его командировку.
На климатическом саммите COP28 обсуждают программы поддержки нефтедобывающих стран, которые потеряют доходы во время энергетического перехода
На климатическом саммите COP28 обсуждается необходимость постепенного отказа от ископаемого топлива, а страны с низким уровнем дохода, зависимые от нефти, выступают за международную поддержку, чтобы предотвратить экономический коллапс.
Бывшему заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение
Служба безопасности Украины нашла новые доказательства государственной измены экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Сивкович сбежал в рф в 2014 году, и ему может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным
США обеспокоены тем, что Турция служит финансовым прибежищем для ХАМАС и торговым центром для россии
США предостерегают Турцию от того, чтобы она не была финансовым убежищем для Хамаса и не способствовала российской военной торговле, что может привести к разжиганию насилия, а также приведет к наложению на Турцию санкций.
кремль боится, что провалы на фронте повлияют на президентские выборы в рф - ISW
кремль опасается, что неудачи на войне могут повлиять на выборы президент рф в 2024 году, что заставит путина усилить цензуру.
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем.