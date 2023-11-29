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В Киевсовете запланировали старт строительства метро на Троещину в 2024 году

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 15:12  •  12607 просмотра

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В Киевсовете запланировали старт строительства метро на Троещину в 2024 году

В Киеве на 2024-2025 годы предлагают начало строительства метро на Троещину, а также продолжение ремонта Подольско-Воскресенского моста и другие транспортные проекты, говорится в проекте решения Киевского городского совета, пишет УНН.

Детали

На сайте Киевского городского совета зарегистрирован проект решения "Об утверждении Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2024-2025 годы", который предусматривает, что общий бюджет программы составит 34 млрд 783 млн 627 тыс. гривен.

Отмечается, что в 2024 году планируется выделить 14 млрд 943 млн 853 тыс. гривен, а в 2025 году - 19 млрд 829 млн 774 тыс. гривен.

При этом 19 млрд 880 млн гривен предполагается выделить из бюджета столицы, 800 млн гривен - получить из госбюджета, и еще 14,1 млрд гривен - из других источников.

Согласно программе, на самый известный киевский долгострой - Подольский мостовой переход - планируется выделить в следующие два года 1,8 млрд гривен. Финансирование предполагается за счет местного бюджета. В 2025 году строительство моста хотят завершить на 88% готовности.

На строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо предусмотрели 1,49 млрд гривен на два ближайших года. В Киевсовете планируют также заложить 20 млн гривен на строительство выхода со станции метро "Львовские ворота", но это должно произойти в 2025 году.

По программе, в следующем году планируется начать строительство метро на столичную Троещину, а именно участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная". При этом, за два года планируется построить только 10 метров, на что закладывают 25 млн гривен.

Кроме того, на строительство участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена от станции "Выставочный центр" до Одесской площади предусмотрено 46,8 млн гривен.

Планируется и реконструировать станции метро "Нивки" за 10 млн гривен, "Житомирская" - за 278,6 млн гривен и обустроить вестибюль для современного использования станции "Вокзальная" со строительством еще одного выхода. На это уже планируется направить в 2024 и 2025 году 11 млн гривен.

Также программа предусматривает старт проекта строительства троллейбусных линий в Бровары из Киева и Гостомель - Ирпень - Буча, о которых говорят уже достаточно давно. Для этого предусмотрено выделить по 25 млн гривен на каждое направление. Но к 2025 году планируется достичь 2,5% готовности проекта.

В целом проект предусматривает выделение средств на ремонт дорог, светофоров, приобретение автобусов, троллейбусов и трамвайных вагонов, строительства паркингов, укрытий и тому подобное.

Напомним

Городской голова Киева Виталий Кличко обнародовал видео с Подольско-Воскресенского моста и намекнул на его открытие.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
У Київраді запланували старт будівництва метро на Троєщину у 2024 році
Kyiv City Council plans to start construction of the subway to Troieshchyna in 2024
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