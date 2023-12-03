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В Киевском следственном изоляторе прокомментировали ситуацию относительно якобы избиения Дубинского

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 10:59  •  15494 просмотра

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Киевский следственный изолятор сотрудничал с органами власти в расследовании предполагаемого избиения Александра Дубинского, медицинские осмотры показали, что потребность в госпитализации отсутствует, а факт избиения не подтвердился.

Администрация "Киевского следственного изолятора" оказала полное содействие правоохранителям и медикам по установлению фактов избиения Александра Дубинского, которые установили отсутствие оснований для госпитализации, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в "Киевском следственном изоляторе", администрация учреждения, будучи заинтересованной в установлении фактов относительно избиения Александра Дубинского оказала полное содействие правоохранителям и медикам.

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По результатам осмотра врачами скорой помощи установлено удовлетворительное состояние здоровья и отсутствие оснований для госпитализации за пределы учреждения предварительного заключения

- говорится в сообщении

Также в СИЗО отметили, что информация об избиении Дубинского не нашла подтверждения.

"Администрацией следственного изолятора также готовится обращение в ГБР и КДКА относительно действий адвокатов подозреваемого", - добавляют в следственном изоляторе.

Напомним

Вчера в Telegram-канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО. Отмечается, что у него зафиксировали множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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