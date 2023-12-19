В Киеве задержали мужчину, который осквернил ханукию установленную на Майдане Независимости
Киев • УНН
В Киеве задержали мужчину за осквернение памятника Хануки, ему может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает Национальная полиция.
Правоохранители задержали мужчину, который осквернил ханукию в центре столицы. За совершенное предусмотрена уголовная ответственность, злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Детали
Факт нарушения полицейские обнаружили во время во время мониторинга социальных сетей. Интернетом началось распространяться видео, на котором мужчина снял то, как он на площади Майдан Независимости справляет малую нужду на временно установленный к празднованию иудейского праздника "Ханука" монумент.
Работники Шевченковского управления полиции в сотрудничестве с аналитиками криминального анализа быстро установили и и задержали героя этого видеоролика.
Им оказался житель Киевской области, 1988 года рождения. За то что он надзюрил на символический еврейский ханукальный подсвечник ему светит штраф или тюремный срок.
В Киеве задержали мужчину, который осквернил ханукию установленную на Майдане Независимости
В Киеве задержали мужчину за осквернение памятника Хануки, ему может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает Национальная полиция.
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